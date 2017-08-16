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В Москве и Подмосковье в среду будет до 26 градусов тепла и без осадков

Москва
16 августа, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 16 августа./ТАСС

Ожидается небольшая облачность, ветер переменный со скоростью 2-7 м/с

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Теплая, комфортная погода с температурой воздуха до плюс 26 градусов ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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"Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23-25, по области будет от 21 до 26 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Днем в четверг будет солнечно, в Москве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, по области - до 21-26 градусов тепла. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.

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