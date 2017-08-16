В Музее Москвы покажут лестницу XVI века, найденную при раскопках

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кирпичная лестница XVI века, обнаруженная во время раскопок на Биржевой площади вместе с фрагментами фундамента храма Благовещения XVI века, станет достоянием Музея Москвы. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на городской департамент культурного наследия.
"Это крупная находка для ученых и историков. От подворья Иосифо-Волоцкого монастыря и храма Благовещения мало что уцелело, а эта лестница и обрамляющие ее стены сохранились. Главное, что ее без потерь смогли перенести из раскопа в лаборатории, а затем она будет передана в экспозицию Музея Москвы", - цитирует портал заместителя руководителя департамента культурного наследия, главного археолога Москвы Леонида Кондрашева.
Древняя лестница, ведущая в храмовую кладовую на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря, была обнаружена во время раскопок на Биржевой площади вместе с фрагментами фундамента храма Благовещения XVI века и частями фундамента прогулочной галереи, примыкающей к храму, пристроенной в XVII веке. Фрагмент лестницы внесен в экспозиционный план музея.
Уникальный экспонат XVI века позволит посетителям увидеть подлинную историю средневековой Москвы. Прежде чем лестница займет свое место в выставочных залах городского музея, ее очистят, отреставрируют и покроют защитными составами.
Отмечается, что раскопки на Биржевой площади завершены. Они велись на участке более 100 квадратных метров, глубина котлована составляла более 3,5 метра. В работах участвовали десятки археологов. На время раскопок городское благоустройство на участке было полностью остановлено.