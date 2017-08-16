Третий Международный фестиваль фейерверков в Москве будет посвящен 870-летию города

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Программа третьего Международного фестиваля фейерверков, который пройдет 19 и 20 августа в Братеевском каскадном парке столицы, будет посвящена 870-летию Москвы. Средства от СМС-голосования и часть средств от продажи билетов будут направлены на благотворительность, сообщили в среду на пресс-конференции организаторы мероприятия.

"В этом году фестиваль, конечно же, посвящен 870-летию Москвы. Конечно же, мы затрагиваем историческую тему нашего любимого города", - сообщил организатор фестиваля Андрей Насоновский. Тема фестивале звучит как "Москва на семи холмах". По словам режиссера Андрея Сильвестрова, было построено семь объектов, каждый из которых символизирует московский холм.

Вокруг каждого их них будет сосредоточена разного типа активность. В одной из зон парка совместно с Роскосмосом будет также организована зона, в которой можно будет "пройти стыковку" с космической станцией. Кроме того, будет организован сеанс связи с космонавтами на орбите.

19 августа выступят пиротехнические команды из Японии, Армении, Австрии и Румынии. Музыкальными хедлайнерами в этот день станут хор Турецкого и SOPRANO, а также группа "Ума Турман". В воскресенье, 20 августа выступят команды из России, Китая, Хорватии и Бразилии. На большой музыкальной сцене в этот день выступит группа "Сплин". Ожидается, что фестиваль посетят не менее 200 тыс. человек.

Конкурсная программа шоу начнется в 21:00, судить участников будет международное жюри, в состав которого войдут эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии. Завершится шоу в 22:45, за это время участники произведут около 60 тысяч залпов, используя около 27 тонн пиротехники.

Новое и благотворительность

По словам помощника генерального директора по социальным проектам госкорпорации "Ростех" Юлии Вороновой, впервые на фестивале будет запущено СМС-голосование, по итогам которого участникам будет вручен приз зрительских симпатий. "Мы понимаем, что СМС-ки платные, но деньги будут перечислены двум благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце", - сказала Воронова.

На территории парка для гостей мероприятия будет масса активностей: литературная зона, зона для малышей, зона джаза, технологий и многое другое.

Для любителей импровизаций и ретромузыки организаторы подготовили выступления известных джаз-бандов, участники которых приехали из Великобритании, России и Кубы. Гостей фестиваля ждет разнообразная программа: от реконструкций биг-бандов 1930-1940-х годов до произведений современной авторской джазовой музыки (мейнстрим, бибоп, фанк). На сцену выйдут представители малого состава Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, вокальное трио Real Jam, соул-джазовый гитарист Николай Куликов.

"В зоне джаза на анимационном экране будет крутиться ролик, сделанный совместно с Третьяковской галерее о русской живописи 18 века", - сказал режиссер Андрей Сильвестров. "Нельзя есть только манную кашу или только фуа-гра. Нужно, чтобы где-то была фуа-гра, а где-то была манная каша… Гуляя по парку, ты сможешь оказываться в разных пространствах и выбирать, где захочешь остаться", - добавил он.

При этом организаторы предупреждают, что для обеспечения безопасности по Братеевскому парку в дни проведения фестиваля будет запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, роликах и других "колесных" средствах передвижения. Все дорожки и бордюры парка будут адаптированы для людей с инвалидностью.