В День города на Тверской улице москвичей ждут более 30 спортивных активностей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Соревнования по паркуру, боксу, велофристайлу и вейкбордингу, а также бесплатные мастер-классы по 30 спортивным активностям пройдут на Тверской улице Москвы в День города 9 и 10 сентября. Об этом сообщается в среду на сайте правительства столицы.

"На Тверской улице пройдет праздничная программа, посвященная достижениям выдающихся москвичей: ученых, деятелей культуры, спортсменов. Самой большой площадкой станет спортивная - "Москва ставит рекорды" - общей площадью в 19 тыс. кв. метров. Здесь гостей праздника ждут зрелищные шоу, соревнования по паркуру, боксу, смешанным боевым искусствам, велофристайлу и вейкбордингу", - говорится в сообщении. Кроме того, около 500 профессиональных инструкторов проведут бесплатные мастер-классы по 30 спортивным активностям.

Паркур-парк площадью 2000 кв. метров разместится на первом отрезке площадки "Москва ставит рекорды" (улица Тверская, от Камергерского до Никитского переулка). Здесь спортсмены поборются за звание "Лучшего паркур-атлета Дня города Москвы-870", а гости праздника на Тверской смогут поучаствовать в мастер-классах. На этой площадке также установят скалодром в виде башен комплекса "Москва-Сити" высотой порядка 10 м с 15-ю трассами разной сложности: для взрослых и детей. Две арены, на которых пройдут бои за пояс "Москва ставит рекорды" среди профессиональных спортсменов (бокс и смешанные боевые искусства MMA), также разместят на первом отрезке площадки "Москва ставит рекорды".

Отмечается, что на пространстве от Никитского переулка до пересечения Тверской и Моховой улиц гостей ждет уникальное Freestyleshow: велосипедное шоу с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB. Новое представление будет начинаться каждые полтора часа. Также здесь разместится и уникальная батутная арена из четырех батутов со стеной для шоу Wall Trampoline. Кроме того, на этой же площадке разместят памп-трек для беговелов и самокатов, детскую школу сноубординга, рампу для скейтбординга и тренажеры для развития координации и чувства равновесия.

Третья спортзона "Москва ставит рекорды" расположится от пересечения Тверской и Моховой улиц до пересечения Театрального проезда с улицей Большая Дмитровка. Здесь в программе - пляжный волейбол и футбол, фехтование, мастер-классы и шоу на гироскутерах. Кроме того, на этом отрезке установят две сцены, на которых пройдут выступления чирлидеров, шоу современных танцев и акробатического рок-н-ролла.

На двух других площадках "Москва ставит рекорды" показательные выступления и мастер-классы начнутся еще до праздника: "искусственная волна" для флоурайдинга на Манежной площади и бассейны для вейкбординга на площади Революции откроются в конце августа. В вейк-парке 9 сентября на этой площадке пройдут соревнования по вейкбордингу, а 10 сентября в программе - катание в свободном формате Jam Session и зрелищная шоу-программа.