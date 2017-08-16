МЧС Москвы провело учения по тушению пожара в больнице №36

ТАСС, 16 августа. Учения с целью отработки ликвидации пожара и эвакуации пациентов проведены в Городской клинической больнице № 36 в Москве. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Сотрудники пожарно-спасательных подразделений провели учения на территории Городской клинической больницы № 36. По замыслу тренировки, возгорание произошло в одной из палат травматологического отделения", - сказали в пресс-службе.

После того, как сообщение об условном пожаре было передано в МЧС, персонал начал эвакуацию пациентов. В конце маневров пожарные провели мастер-класс по использованию огнетушителей для сотрудников больницы.