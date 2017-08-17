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В Мосгоризбирком не поступали жалобы на опросы избирателей в центрах соцоблсуживания

Москва
17 августа, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Член комиссии Дмитрий Реут отметил, что "никакую оценку дать нельзя, пока нет конкретных фактов"

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия не получала обращений, связанных с проведением опросов избирателей на тему выборов в центрах социального обслуживания (ЦСО). Об этом сообщил в четверг ТАСС член комиссии Дмитрий Реут.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудников ЦСО Таганского района Москвы привлекли к опросу избирателей об оппозиции накануне муниципальных выборов. По данным издания, пенсионерам задавали вопросы об отношении к протестным акциям Алексея Навального и оппозиционных партий, о политике РФ в Сирии, об изменениях в Москве в последние годы, о желании принимать участие в выборах.

"Я о таких обращениях к нам пока не знаю", - сказал Реут.

По его словам, чтобы говорить о возможном нарушении законодательства при проведении ЦСО таких опросов, "надо знать конкретные обстоятельства". "Никакую оценку дать нельзя, пока нет конкретных фактов. Основание для проверки - это обращение участников избирательного процесса, чьи права нарушены, как они считают. Пока о таких обращениях не знаю, поступят - проверим", - заключил член Мосгоризбиркома.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк новой Москвы. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего выдвинулось на выборы 8329 кандидатов - представителей 32 партий и самовыдвиженцев, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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