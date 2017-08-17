Громкость аудиосообщений на МЦК снизили на четверть

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен по просьбе пассажиров снизил громкость аудиосообщений в поездах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

Громкость аудиообъявлений, как отмечается, снижена на четверть. "Мы получали обращения от пассажиров, которые просили нас снизить громкость транслируемых аудиосообщений в вагонах. Совместно с ОАО "РЖД" мы уменьшили громкость звука с 100 до 75 децибел", - цитирует портал первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Все объявления и оповещения в поездах звучат достаточно громко и четко, отмечается на сайте. По словам Латыпова, работа МЦК постоянно совершенствуется с учетом пожеланий горожан. В частности, в ноябре 2016 года по просьбам пассажиров уменьшили на 30-40% количество аудиобъявлений в "Ласточках".

Кроме того, в поездах перестали дублировать на английском языке всю информацию: оставили только перевод названия станции, на которую прибывает поезд, перевод названия следующей станции, а также сообщение о пересадке на метро. Из голосовых объявлений исчезли названия линий Московского метрополитена и железнодорожных направлений, а также информация о закрытии дверей, которую заменили на звуковой сигнал.

Движение по МЦК было открыто 10 сентября 2016 года. Среднесуточный пассажиропоток в настоящий момент составляет 350 тысяч человек. В среднем количество москвичей, выбирающих кольцо, растет на 3-5% каждый месяц.