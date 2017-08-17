СК проверит информацию о нелегальной свалке медицинских отходов в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ о свалке медицинских отходов в Новомосковском округе столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

В эфире одного из федеральных телеканалов 16 августапоказали сюжет о том, что в Новомосковском округе организована нелегальная свалка медицинских отходов, их периодически утилизируют вблизи жилых домов, а сточные воды попадают в протекающую рядом реку Пахра.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве проводится проверка", - сказала Иванова.

Кроме того, из сюжета следует, что земельный участок, на котором расположена свалка, арендует коммерческая организация под хранение исключительно строительного мусора. "Следователи провели осмотр места происшествия, опросили директора указанной коммерческой организации, а также получили необходимые документы", - сообщила Иванова.

По ее словам, следователи дадут правовую оценку действиям руководства коммерческой организации.