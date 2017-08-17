Житель Москвы пытался продать четырех женщин, пообещав устроить их в модельное агентство

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, пытавшегося под видом кастинга в модельное агентство продать четырех женщин, в том числе мать с дочерью, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы, который обвиняется в покушении на торговлю людьми", - сказала Иванова. "По версии следствия, не позднее августа 2017 года житель столицы разработал преступный план с целью незаконного материального обогащения путем совершения продажи людей", - отметила она.

По ее словам, мужчина познакомился с четырьмя женщинами из России и стран СНГ, у одной из которых несовершеннолетняя дочь, и предложил им помощь в организации якобы кастинга в модельное агентство. После этого он подыскал покупателя для совершения сделки купли-продажи. 15 августа мужчина был задержан в кафе на Бескудниковском бульваре при передаче ему 250 тыс. рублей за продажу трех женщин. "При этом сделка по продаже матери и ее несовершеннолетней дочери не состоялась по независящим от обвиняемого причинам", - отметила представитель ГСУ.

Следственные органы провели пять очных ставок и допросили всех потерпевших по уголовному делу. Все потерпевшие отметили, что обвиняемый обладает способностями убеждения, поэтому его предложения не вызвали у них опасения, отметила она.

"В ходе допроса обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления в полном объеме. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается", - заключила Иванова.

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанный распространял объявления о работе в модельном агентстве через интернет. "Злоумышленник через интернет распространял объявления о трудоустройстве девушек в модельное агентство", - сказала она, отметив, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.