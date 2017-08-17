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За год реформы перевозок коммерческие автобусы Москвы перевезли около 300 млн пассажиров

Москва
17 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В связи с проведением реформы число обращений пассажиров по качеству работы перевозчиков уменьшилось в 2,5 раза

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 300 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими маршрутами за год проведения реформы городского транспорта в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник управления по организации работы коммерческих перевозчиков по госконтрактам ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

"290 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими маршрутами", - отметил он.

Реформа наземного городского пассажирского транспорта стартовала в августе прошлого года. С того времени все перевозчики Москвы перешли на единый стандарт работы: в них действуют все городские билеты и социальные карты, подвижные составы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". На данный момент по городским стандартам работают восемь перевозчиков на 211 маршрутах в девяти округах Москвы.

По его словам, в результате реформы в 2,5 раза уменьшилось число обращений пассажиров по качеству работы. На 5% увеличилась средняя скорость движения возле крупных ТПУ, при этом интенсивность движения увеличилась в среднем на 7%. Число ДТП с пострадавшими вблизи крупных ТПУ в среднем снизилось на 9%.

За год работы реформы 144 маршрута частных перевозчиков были изменены по просьбам пассажиров. "Работу каждого маршрута контролирует штаб, в который входят городские ведомства и представители компаний-перевозчиков. За время работы штаба на 62 маршрутах разработано более удобное расписание, на 55 по запросам пассажиров изменена трасса движения, добавлено 27 новых остановок", - отметил Иванов.

Контроль перевозчиков

Иванов подчеркнул, что частных перевозчиков контролируют по 27 параметрам, за нарушения начисляют штрафы. За год реформы в 12 раз сократилось число нарушений температурного режима в салоне автобусов. Около 96% рейсов теперь выполняются по расписанию, отклонения связаны с должной обстановкой в городе. Нарушения выявляются с помощью оборудования ГЛОНАСС, установленного в каждом автобусе.

Иванов отметил, что число нелегальных маршрутов в Москве сократилось в два раза. "На данный момент мы боремся с 21 нелегальным маршрутом, в конце года таких маршрутов было 38", - пояснил он. Также с начала года задержано, арестовано и изъято за нарушение транспортного законодательства 2,7 тыс. автобусов.

Одним из самых популярных билетов стал Единый на 30 дней, с начала года им воспользовались более 13,5 млн раз. "Оплата проезда городскими билетами [Тройка, Единый, ТАТ, 90 минут] в автобусах частных перевозчиков позволяет пассажирам экономить до 8 тыс. рублей в год. В среднем новые автобусы перевозят 7,8 млн пассажиров, которые имеют права льготы", - подчеркнул Иванов.

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