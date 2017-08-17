В Москве 19 августа пройдет конкурс по водительскому мастерству на спецтехнике

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Конкурс по водительскому мастерству на пожарных автомобилях и спецтехнике пройдет в Москве 19 августа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
"19 августа на Лужнецкой набережной под руководством председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Москвы Петра Бирюкова состоится смотр-конкурс по скоростному маневрированию на пожарных, аварийно-спасательных и специальных автомобилях комплекса городского хозяйства Москвы", - сказали в пресс-службе.
Столичный главк МЧС представят 15 команд. В конкурсе примут участие наиболее опытные и подготовленные водители из экстренных ведомств и городских служб. "Все силы Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на практике покажут свое мастерство и оперативность в автомногоборье, продемонстрируют точность и ловкость скоростных маневров на трассе, пройдут полосу препятствий, включающую фигурное вождение и филигранную парковку", - сообщили в главке.
В рамках проведения мероприятия состоятся показательные выступления сотрудников ГИБДД, столичные спасатели продемонстрируют действия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, а также для гостей мероприятия развернется выставка современной пожарно-спасательной техники и ретро-образцов.