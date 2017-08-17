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Мосгоризбирком отказал кандидату от КПРФ в публикации данных в информплакате

Москва
17 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Выдвинутой от Перово Елене Славинской отказали в размещении информации об образовании, общественной деятельности и семейном положении

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия в четверг оставила без изменений решение территориального избиркома (ТИК) района Перово, отказавшего кандидату от КПРФ в публикации сведений об образовании и общественной деятельности в информационном плакате о кандидатах.

Решение ТИК обжаловала пенсионерка Елена Славинская, выдвинутая в Перово, согласно информации на сайте Мосгоризбиркома, КПРФ. Комиссия отказала ей в размещении на информационном плакате, который будет в день выборов находиться на избирательном участке, сведений, которые она хотела бы сообщить о себе. Как выяснилось в ходе заседания, Славинская не является членом КПРФ, хоть и выдвинута партией на выборы.

"Заявитель считает, что этим решением нарушаются ее права, поскольку в эти плакаты не включаются сведения о ее активной общественной деятельности, образовании и семейной положении. Заявитель полагает, что отсутствие этих сведений ставит ее в неравные условия с другими кандидатами, которые в настоящее время работают или имеют принадлежность к общественным объединениям и партиям", - сообщила на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Она добавила, что в информационный плакат вносятся в обязательном порядке сведения, указанные в бюллетене, а также сведения, которые устанавливает организующий выборы избирком. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь высказал предложение прописать в федеральном законодательстве "объем сведений", включаемых в бюллетень и используемых комиссиями для информирования избирателей. При этом он отметил, что рассчитывать только на информационные плакаты, висящие на участках, кандидатам не стоит, "надо работать с избирателями во время агитационной кампании".

Мосгоризбирком пришел к выводу, что нарушений со стороны избирательной комиссии установлено не было, в удовлетворении жалобы было отказано.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк новой Москвы. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего выдвинулось на выборы 8329 кандидатов - представителей 32 партий и самовыдвиженцев, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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