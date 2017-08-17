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Прокуратура Москвы выявила нарушения закона при содержании Курского вокзала

Москва
17 августа, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

После обращения одного из пассажиров прокуратура установила, что на вокзале нарушалась периодичность уборки

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила нарушения закона при содержании Курского вокзала столицы, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Основанием для проведения проверки, как отмечается, послужило обращение пассажира, который жаловался на загрязненность территории вокзала.

"Установлено, что руководством вокзала качество уборки контролировалось ненадлежащим образом. Так, клининговой компанией нарушалась периодичность его уборки, на территории вокзала имелся мусор. Уборка осуществлялась работниками компании в меньшем количестве, чем это предусмотрено договором. Оказанные услуги принимались комиссией не в полном составе", - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи в адрес начальника вокзала, а также руководителей предприятий прокуратурой внесены представления. По результатам их рассмотрения виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, заключили в ведомстве.

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