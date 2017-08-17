Глава избиркома: Москва "будет завалена" предвыборной агитацией с начала сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кандидаты на муниципальных выборах в столице активизируют свою агитационную деятельность с началом учебного года, а пока продолжается сезон отпусков и дач, они предпочитают не тратить деньги на плакаты и листовки. Такое мнение высказал в четверг председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Я думаю, что кандидаты ждут начала учебного года. Вот 29 числа все вернутся с дач, детей привезут в школы, и тогда, на мой взгляд, город будет завален [агитацией]", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о причинах малого количества печатных агитматериалов на улицах города.

Сейчас, по словам Горбунова, продолжается мертвый сезон. "Родители, бабушки, дедушки - кто-то на море, кто-то на огороде", - отметил он.

По мнению главы избиркома, кандидаты пока экономят средства, а в последние десять дней перед выборами "весь город будет заклеен" агитацией.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - представителей 32 партий и самовыдвиженцев, регистрацию прошли 7665 кандидатов.