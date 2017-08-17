Заказным автобусам могут разрешить ездить по выделенным полосам в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность разрешить передвигаться по столичным выделенным полосам заказным автобусам. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника Управления государственного автомобильного и дорожного надзора (Ространснадзор) Валерий Николаев.

"Я на прошлой неделе в пятницу (11 августа - прим. ТАСС) был на рабочей группе в части подготовки Госсовета по пассажирским перевозкам под руководством министра транспорта и помощника президента. Максим Станиславович (Ликсутов - прим. ТАСС) вопрос в этой части немного осветил. Они планируют введение по выделенной полосе движения заказных автобусов. Такая работа проводится Москвой", - сказал он, выступая на общественных слушаниях.

В настоящее время по выделенным полосам в Москве могут передвигаться только городские подвижные составы и автомобили такси.

На сайте Ространснадзора уточняется, что такие перевозки предполагают заказ автобуса специально для транспортировки группы людей. При этом для регулярных перевозок требуется получение лицензии, что означает обязанность перевозчика иметь ремонтную базу, оборудованные стоянки для автобусов, организовывать предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей, предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств и регулярное проведение его технического обслуживания, проводить инструктажи водителей по безопасности дорожного движения и контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей. Указанные требования являются лицензионными. Их соблюдение контролируется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а нарушители привлекаются к строгой административной ответственности вплоть до приостановления и прекращения действия лицензии.

Для заказных перевозок процедуры лицензирования нет, "однако это не означает, что заказные перевозки могут осуществляться перевозчиками по своему усмотрению", отмечается на сайте.

Ранее замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов предложил распространить процедуру лицензирования на все виды пассажирских перевозок, включая заказные. По его словам, в настоящее время обязательному лицензированию подлежат только регулярные перевозчики. В случае регулярных перевозок речь идет о "четко определенном маршруте автобуса с гарантированными качественными параметрами как транспортного средства, так и графика движения". Также такая мера связна с ужесточением требований безопасности.