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Полиция Москвы проверит сообщение о нападении пациента на сотрудников скорой помощи

Москва
17 августа, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Мужчина, который во время нападения угрожал ножом и повредил салон автомобиля скорой помощи, доставлен в отдел полиции

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту заявления трех сотрудников скорой помощи об угрозах расправой со стороны вооруженного ножом 63-летнего москвича, к которому они приехали по вызову, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В минувшую среду на Нагатиской улице сотрудники автопатруля ОМВД по району Нагатино-Садовники задержали 63-летнего москвича, который угрожал расправой трем работникам скорой медицинской помощи и повредил салон их автомобиля. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, у него был изъят нож", - сказал сотрудник пресс- службы.

Он отметил, что органы дознания проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнул он.

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