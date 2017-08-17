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Москва усилит меры безопасности перед Днем города после трагедии в Барселоне

Москва
17 августа, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Власти пообещали принять все возможные меры, чтобы не допустить трагедий подобных атаке в Барселоне

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Меры безопасности будут усилены в Москве перед Днем города после теракта в центре Барселоны, где фургон въехал в толпу людей. Об этом сообщил агентству РИАМО в четверг руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

В четверг в центре Барселоны автомобиль въехал в толпу людей. Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. По данным агентства Reuters, в результате произошедшего погибли 13 человек. Полиция Каталонии сообщила о 32 пострадавших.

"Будут приняты все возможные меры безопасности, чтобы не допустить подобных трагедий, которые участились в последнее время за рубежом, в Европе, как сегодня в Барселоне, когда въезжают на грузовиках в толпу, и люди получают ранения. Мы обязательно ограждаем территорию бетонными блоками, специальной грузовой техникой, есть и иные методы предотвращения подобных ситуаций", - сказал Черников.

Он подчеркнул, что в преддверии проведения Дня города и иных массовых мероприятий в Москве в обязательном порядке усиливаются меры обеспечения безопасности граждан.

День города в этом году в Москве отметят 9-10 сентября.

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