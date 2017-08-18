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Движение на площади Тверская Застава перекроют с 19 по 21 августа

Москва
18 августа, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В связи с укладкой нового асфальта движение также будет ограничено на ряде примыкающих к площади улиц

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Площадь Тверской заставы

Площадь Тверской заставы

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на площади Тверской заставы и ряде примыкающих улиц будет перекрыто с 19 августа до 21 августа в связи с проведением работ по укладке нового асфальта на проезжей части. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В эти выходные будет перекрыто движение на площади Тверская Застава, а также на улице Бутырский Вал (от 1-го Лесного переулка до площади Тверская Застава). Ограничения начнут действовать с 00:00 субботы, 19 августа, до 05:00 понедельника, 21 августа. Перекрытия необходимы для того, чтобы уложить на этих улицах верхний слой асфальта. При этом автомобили смогут проехать напрямую по 1-й Тверской- Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перекроют еще три улицы, примыкающие к площади. Это 1-я Брестская улица (будет перекрыта и днем, и ночью все выходные до утра понедельника) и 2-я Брестская улица (ее будут перекрывать по ночам 19, 20 и 21 августа с 01:00 до 05:00) на участке от ее пересечения с Большой Грузинской улицей до площади Тверская Застава. Также проезд для автомобилей будет невозможен по улице Грузинский Вал, которую будут перекрывать по ночам 19, 20 и 21 августа с 01:00 до 05:00 на участке от пересечения с 2-й Брестской улицей до Большого Кондратьевского переулка. На участке Грузинского Вала от Большого Кондратьевского до Грузинского переулка по ночам движение будет доступно только в сторону улицы Пресненский Вал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству площади Тверской заставы в рамках программы "Моя улица" находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца августа 2017 года.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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