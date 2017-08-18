Движение поездов по МЦК возобновлено

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), нарушенное ранее в пятницу по техническом причинам, возобновлено, сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Железнодорожники приводят интервал движения поездов к нормативному", - говорится в сообщении.

Движение "Ласточек" было временно приостановлено по техническим причинам.