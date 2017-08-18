Движение поездов по МЦК возобновлено

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), нарушенное ранее в пятницу по техническом причинам, возобновлено, сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Железнодорожники приводят интервал движения поездов к нормативному", - говорится в сообщении.
Движение "Ласточек" было временно приостановлено по техническим причинам.