Из здания ТЦ "Водный" на севере Москвы идет эвакуация

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посетителей и персонал эвакуируют из торгового центра "Водный" на севере Москвы, предположительно, из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Экстренные службы города и полиция проверяют информацию об угрозе взрыва в здании торгового центра в доме 5 по Головинскому шоссе", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на место прибыли сотрудники полиции и кинологи.

В ТЦ "Водный" находятся более 100 магазинов, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.