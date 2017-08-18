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Из здания ТЦ "Водный" на севере Москвы идет эвакуация

Москва
18 августа, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что проверяется информация об угрозе взрыва

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посетителей и персонал эвакуируют из торгового центра "Водный" на севере Москвы, предположительно, из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Экстренные службы города и полиция проверяют информацию об угрозе взрыва в здании торгового центра в доме 5 по Головинскому шоссе", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на место прибыли сотрудники полиции и кинологи.

В ТЦ "Водный" находятся более 100 магазинов, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.

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