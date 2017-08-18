Вестибюль станции метро "Спортивная" откроется после ремонта на четыре месяца позже

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная", который закрыли на ремонт 25 марта 2017 года, откроется для пассажиров в мае 2018 года. Это на четыре месяца позже запланированной ранее даты открытия, сообщил журналистам в пятницу первый замначальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, работы по реконструкции вестибюля завершены на 40%. "Открытие обновленного вестибюля запланировано на май 2018 года", - отметил Дощатов.

Ранее сообщалось, что вестибюль будет закрыт до 30 января 2018 года. Работы проводятся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Вход и выход на станцию осуществляется через северный вестибюль.

В пресс-службе московского метро ТАСС пояснили, что, по расчетам руководства подземки, вестибюль откроется уже в январе 2018 года. Таким образом там объяснили ранее анонсированную в СМИ дату открытия. В действительности точные сроки выполнения работ может гарантировать только подрядная организация, выполняющая работы по реконструкции.

"Официально контракт с подрядчиком заключен на 14 месяцев с момента подписания 25 марта. В соответствии с технологиями, такие работы занимают 14 месяцев. Они нам гарантируют, что за это время работы будут закончены", - пояснил собеседник агентства.

Четыре эскалатора вместо трех

По словам Дощатова, в реконструкции вестибюля задействовано более 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов. Они осуществляют монтаж новых касс и модернизированных турникетов, а также производят замену эскалаторных комплексов. Кроме того, рабочие обновляют все системы безопасности, инженерные сети и устройства метрополитена, производят косметический ремонт фасада наземного вестибюля.

Предусмотрена замена эскалаторных комплексов, находившихся в эксплуатации почти 60 лет. Современные технологии позволяют без увеличения диаметра тоннеля установить четыре эскалатора вместо трех, как это было ранее. Такая технология уже успешно реализована на станциях "Бауманская", "Проспект мира" Кольцевой линии и "Фрунзенская", напомнил Дощатов. В настоящее время в южном вестибюле "Спортивной" демонтированы старые эскалаторы, проводятся работы по заливке фундамента для новых подъемников.

Также планируется установить 15 новых турникетов вместо девяти демонтированных, что увеличит пропускную способность вестибюля станции в 1,5 раза.

Станция "Спортивная" открыта 1 мая 1957 года в составе участка "Парк культуры" - "Спортивная". Свое название она получила в связи с расположенным рядом спортивным комплексом "Лужники".