Бронзовые амурские тигры появились в Москве в день рождения РГО

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бронзовую скульптуру, изображающую амурских тигрят открыли на Мясницкой улице в Москве, передает корреспондент ТАСС. Автор памятника скульптор Петр Чегодаев изобразил двух тигрят - мальчика и девочку, которые впервые вышли из своего убежища и увидели ежа.

"В день 172-летия Русского географического общества (РГО), мы открываем памятник тигрятам, который посвящен защите дикой природы", - сказал генеральный директор АНО "Центр "Амурский тигр" Денис Астапкин.

"Сегодня амурских тигров в нашей стране, хоть и в виде бронзовых символов, стало на две особи больше", - отметил заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Он рассказал, что открытие этого памятника - только начало праздничных мероприятий, посвященных дню рождению РГО. "На выходных в столице пройдут географические квесты по улицам Москвы, а на ВДНХ будут читать лекции о подводной фотографии и потеплении климата", - сказал Гуров.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основная задача организации - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России с помощью природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.

Амурский тигр - один из самых крупных наземных хищников нашей планеты и один из самых малочисленных подвидов тигра, занесенный в Красную книгу, единственный из своих сородичей, который освоил жизнь в снегах. 95% всей популяции обитает на Дальнем Востоке России и 5% - в Китае. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану - в СССР охота на него была полностью запрещена. По данным учета, в дикой природе осталось 480-540 особей этих хищников.