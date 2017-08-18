Пожарные проверяют информацию о возгорании в музее им. Высоцкого в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в музее им. Высоцкого в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарные и спасатели проверяют информацию о загорании на крыше на улице Высоцкого, дом 3, строение 1. На место следуют пожарные расчеты, спасатели и скорая помощь. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится музей В. С. Высоцкого", - сказал собеседник агентства.