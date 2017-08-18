Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы 80-х годов

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" 21, 23 и 24 августа организует бесплатные показы советских фильмов 1980-х годов. Об этом в пятницу сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сеть кинотеатров "Москино" Департамента культуры города Москвы 21, 23 и 24 августа проведет бесплатные показы советских кинокартин 1980-х годов. Зрители увидят работы признанных мэтров режиссуры Карена Шахназарова, Алексея Учителя, Владимира Хотиненко и Алексея Германа", - говорится в сообщении.
Так, 21 августа жители Москвы смогут посмотреть фильмы "Рок" Алексея Учителя, 23 августа - "Курьер" Карен Шахназарова, "Письма мертвого человека" Константина Лопушинского, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа и другие.
В четверг, 24 августа, ряд кинотеатров покажут "Зеркало для героя" Владимира Хотиненко и киноленту "Жена керосинщика" Александра Кайдановского.