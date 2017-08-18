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Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы 80-х годов

Москва
18 августа, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Показы пройдут в сети кинотеатров "Москино" 21, 23 и 24 августа

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" 21, 23 и 24 августа организует бесплатные показы советских фильмов 1980-х годов. Об этом в пятницу сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Сеть кинотеатров "Москино" Департамента культуры города Москвы 21, 23 и 24 августа проведет бесплатные показы советских кинокартин 1980-х годов. Зрители увидят работы признанных мэтров режиссуры Карена Шахназарова, Алексея Учителя, Владимира Хотиненко и Алексея Германа", - говорится в сообщении.

Так, 21 августа жители Москвы смогут посмотреть фильмы "Рок" Алексея Учителя, 23 августа - "Курьер" Карен Шахназарова, "Письма мертвого человека" Константина Лопушинского, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа и другие.

В четверг, 24 августа, ряд кинотеатров покажут "Зеркало для героя" Владимира Хотиненко и киноленту "Жена керосинщика" Александра Кайдановского.

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