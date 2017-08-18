Информация о пожаре в музее им. Высоцкого в Москве не подтвердилась

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Информация о пожаре в музее им. В. С. Высоцкого в центре Москвы не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возгорании на улице Высоцкого, дом 3, строение 1. Информация не подтвердилась, вызов ложный", - сказали в главке ведомства.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в музее им. Высоцкого в центре Москвы.