Информация о пожаре в музее им. Высоцкого в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Информация о пожаре в музее им. В. С. Высоцкого в центре Москвы не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возгорании на улице Высоцкого, дом 3, строение 1. Информация не подтвердилась, вызов ложный", - сказали в главке ведомства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в музее им. Высоцкого в центре Москвы.