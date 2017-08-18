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Информация о пожаре в музее им. Высоцкого в Москве не подтвердилась

Москва
18 августа, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Как отметили в столичном ГУ МЧС, вызов оказался ложным

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Информация о пожаре в музее им. В. С. Высоцкого в центре Москвы не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возгорании на улице Высоцкого, дом 3, строение 1. Информация не подтвердилась, вызов ложный", - сказали в главке ведомства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в музее им. Высоцкого в центре Москвы.

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