Угроза взрыва в столичном ТЦ "Водный" оказалось ложной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в торговом центре "Водный" на севере Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию в пятницу утром поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании ТЦ "Водный", - сказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские проверили здание торгового центра, угроза взрыва не подтвердилась. "Никаких предметов, которые могли бы представлять опасность для посетителей, обнаружено не было", - сообщили в столичном главке.

Торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра.

В ТЦ "Водный" находятся более 100 магазинов, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.