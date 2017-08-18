Около 5 тыс. парковочных мест планируют ввести в 2017 году в центре Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. парковочных мест планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году на территории Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Ведомство отмечает, что предполагается открыть 25 парковок, рассчитанных на 4,9 тыс. мест. "Из общего числа, 23 объекта парковочного пространства - это подземные паркинги в жилых и нежилых объектах капитального строительства на 4817 машиномест. Также предусмотрен ввод плоскостных парковок на улице Рогожский Вал и вне плана - на Добровольческой улице. В общей сложности они будут вмещать 89 автомобилей", - говорится в сообщении.

В 2016 году, как ранее сообщал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в центре Москвы ввели в эксплуатацию 4171 парковочных места. По его словам, в ЦАО ежегодно появляется порядка 4,5 тыс. стояночных мест. Он добавил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 5,5 тыс. машиномест.