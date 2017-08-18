МЧС предупреждает о риске возникновения пожаров в Москве из-за ожидающейся в выходные жары

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. МЧС предупреждает о риске возникновения пожаров в Москве в связи с жаркой погодой, которая прогнозируется в предстоящую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 19 августа в Москве ожидается жаркая погода. В связи с этим возрастает риск возникновения пожаров. Согласно статистике, основной причиной возгораний в летний период остается несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.
В главке напомнили, что в городе строго запрещено разведение открытого огня. "Мангалы, жаровни, решетки и барбекю разрешено устанавливать только в границах пикниковых точек. В городе оборудовано свыше 250 таких мест. С информацией о местах их расположения можно ознакомиться на официальных сайтах департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и префектур административных округов", - добавили в МЧС.
Кроме того, в министерстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, находясь на солнце, а также на водных объектах.