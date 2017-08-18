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Метро и МЦК впервые в День города будут работать круглосуточно

Москва
18 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Интервалы движения составят не более 15 минут

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут открыты для пассажиров круглосуточно, сообщил в пятницу в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. 10 сентября с 0:30 мск до 5:30 мск интервалы движения будут не больше 15 мин", - написал Собянин.

Москва будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Лозунг праздника - "Москва - город, где создается история".

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