Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День города

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичные власти украсят Тверскую улицу арт-объектами ко Дню города. В центре города появятся макеты космического корабля, батискафа, сталинских высоток и скалодромы в виде башен "Москва-Сити", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Более 200 рабочих - художников, конструкторов, инженеров, сварщиков и бутафорщиков - разрабатывают макеты, утверждают схемы, изготавливают детали и собирают готовые модели. В среднем на создание каждой уходит около месяца. Среди декораций ко Дню города нет ни одного простого арт-объекта - все они состоят из множества деталей, многие снабжены подсветкой и различными механизмами", - говорится в сообщении.

Тверскую улицу разобьют на шесть зон: "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды", каждая из которых будет посвящена достижениям жителей столицы в той или иной сфере.

Гости праздника увидят макет глубоководного батискафа "Мир", модель орбитальной космической станции "Салют-7" длиной 17 метров, марсоход и луноход, модель ледокола "Арктика". В центре города также появятся семь макетов сталинских высоток, арт-объект в виде скульптуры "Рабочий и колхозница" и талисман XXII летней Олимпиады - макет олимпийского мишки. Для любителей спорта организаторы установят десятиметровые скалодромы в виде башен "Москва-Сити".

Празднование юбилея Москвы пройдет с 1 по 10 сентября. По всему городу разместят более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки посвятят известным людям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие.