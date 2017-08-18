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В Москве появятся четыре метеолокатора для точного прогнозирования опасных явлений

Москва
18 августа, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Аппараты позволят делать оценки каждые 10 минут, отметил глава Росгидромета Александр Фролов

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Глава Росгидромета России Александр Фролов

Глава Росгидромета России Александр Фролов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четыре метеолокатора дополнительно появятся в Москве, что позволит составлять 3D-модели опасных природных явлений и с высокой точностью прогнозировать их. Об этом сообщил глава Росгидромета России Александр Фролов.

"В Московском регионе существует 44 метеорологические станции, которые предполагается дополнить порядка еще 100-120 пунктами наблюдений на вышках сотовой связи. И к существующим шести метеолокаторам еще добавить четыре, которые позволят взглянуть на Москву со всех четырех сторон с тем, чтобы увидеть трехмерную структуру процессов, которые развиваются", - сказал Фролов.

По его словам, можно будет делать оценки каждые 10 минут. "Для того, чтобы этот огромный объем информации усваивать и давать оценки, будет сделана специальная математическая модель с высоким разрешением с использованием самых мощных вычислительных средств, которые мы планируем установить до конца года в Гидрометцентре", - сказал Фролов.

Он уточнил, что эти планы осуществляются в тесном сотрудничестве с правительством Москвы и МЧС. "Мы будем делать <...> смещение на обнаружение [опасных явлений]. И хотя бы с малой заблаговременностью, но с высокой точностью прогнозировать опасные явления", - сказал Фролов.

Он отметил, что стихия 29 мая и 30 июня в Москве, как и в других регионах показала, что быстро развивающиеся явления приносят дополнительные риски, которые были мало типичны для территории РФ. Это связано с потепления климата и неустойчивой атмосферой. "Необходимо, учитывая локальность явлений и их быстрое развитие, обеспечить их непрерывный мониторинг", - уверен Фролов.

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