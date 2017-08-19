Ликсутов: транспорт Москвы становится лучше во многом благодаря международному опыту

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Опыт других стран в развитии транспортного комплекса во многом помог Москве обрести правильные приоритеты и положительную динамику за последние семь лет. Такое мнение высказал в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Всероссийском молодежном образовательногм форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По его словам, до 2010 года, до прихода мэра Москвы Сергея Собянина, главными участниками дорожного движения в столице считались автомобилисты, в то время как в ряде крупных мегаполисов мира приоритет отдается пешеходам. "Мы пытались, когда пришли, найти какие-то вещи, связанные с позиционированием пешеходов и велосипедистов, кто они такие для города. Мы ни одного документа в правительстве Москвы не нашли", - отметил он, выступая на панельной дискуссии в рамках форума.

Ликсутов подчеркнул, что, в частности, именно международный опыт помог властям определиться с новым вектором развития и сделать выбор в пользу пешеходов. Вторыми, по значимости, в настоящее время считаются пользователи общественного транспорта, третьими - автомобилисты.

"Многие говорят, не надо смотреть на "большой" Лондон, Париж, Нью-Йорк, Китай, мы очень отдельные, очень специальные. К сожалению, транспортная система развивается по определенным законам, и не учитывать это глупо. Не принимать во внимание чужие ошибки тоже глупо, не использовать опыт других тоже абсолютно напрасно. Поэтому не стесняясь, говорю, что мы много анализировали международный опыт, самые успешные практики", - добавил заммэра.

Для успешного и эффективного обмена опытом в Москву приглашаются эксперты из разных стран мира. Они дают независимую оценку транспортному комплексу столицы и делятся своими предложениями по его улучшению. Говоря о положительной динамике, заммэра подчеркнул, что за это время количество ДТП в Москве снизилось на 46%. Годовой пассажиропоток общественного транспорта вырос на 12% - с 5,1 до 5,7 млрд поездок в год.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".