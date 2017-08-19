Все электрички Москвы оборудуют бесплатным Wi-Fi до конца 2018 года

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ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Все пригородные железнодорожные поезда Москвы будут оборудованы бесплатным Wi-Fi до конца будущего года. Об этом в субботу сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
"До конца [2018] года все направления московского транспортного узла будут оборудованы бесплатным Wi-Fi", - отметил он на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" на Клязьме.
При этом, по данным Ликсутова, будет действовать система, аналогичная действующей в московском метрополитене. Пассажирам будет предложено воспользоваться интернетом бесплатно после просмотра короткого рекламного ролика, за небольшую плату интернет будет без рекламы.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" на Клязьме проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа.
В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".