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В московском метро в будущем могут запустить поезда на аккумуляторных батареях

Москва
19 августа, 16:52 UTC+3 ДЕР. ДВОРИКИ область/ 19, августа. / ТАСС

По словам заммэра Максима Ликсутова, данные технологии помогут избежать огромных затрат на закупку электроэнергии

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ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Поезда на аккумуляторных батареях могут пустить в московском метро при наличии соответствующих технологий. Такое мнение высказал в субботу заммэра Максим Ликсутов.

"За электротранспортом будущее. Я верю в то, что через какое-то время развитие аккумуляторных батарей позволит нам с высокой надежностью пускать вагоны метро на аккумуляторных батареях и убрать эти огромные затраты", - отметил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме.

По его словам, ежегодно метрополитен закупает электроэнергию на 10 млрд рублей. Еще примерно 5 млрд рублей тратится на поддержание контактных сетей.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
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