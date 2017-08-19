В московском метро в будущем могут запустить поезда на аккумуляторных батареях

ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Поезда на аккумуляторных батареях могут пустить в московском метро при наличии соответствующих технологий. Такое мнение высказал в субботу заммэра Максим Ликсутов.

"За электротранспортом будущее. Я верю в то, что через какое-то время развитие аккумуляторных батарей позволит нам с высокой надежностью пускать вагоны метро на аккумуляторных батареях и убрать эти огромные затраты", - отметил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме.

По его словам, ежегодно метрополитен закупает электроэнергию на 10 млрд рублей. Еще примерно 5 млрд рублей тратится на поддержание контактных сетей.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".