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Ликсутов: строительство в Москве альтернативных парковок не решит проблему нехватки мест

Москва
19 августа, 16:53 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 19, августа. / ТАСС

Как отметил заммэра Москвы, ежедневно по улицам столицы передвигаются 3,6 млн автомобилей, и строительство парковок станет дополнительным фактором увеличения числа машин

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. /ТАСС/. Строительство альтернативных мест для парковки в Москве не решит проблему дефицита стоянок и приведет к обратному эффекту, считает заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"На улично-дорожной сети много парковок не сделаешь. Отдавать еще часть дороги для того, чтобы стоять, - это неразумно", - отметил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

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Заммэра отметил, что ежедневно по улицам города передвигаются 3,6 млн личных транспортных средств, и строительство дополнительных парковок станет дополнительным фактором увеличения числа машин. "Давайте на площади Тверской заставы построим огромный паркинг, он мгновенно станет точкой притяжения. Это неразумная трата денежных средств", - добавил Ликсутов.

При этом он отметил, что если "частный бизнес захочет строить капитальные или перехватывающие парковки, это будет поддержано".

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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