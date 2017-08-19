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Итоги эксперимента по уменьшению размера дорожных знаков в Москве подведут в апреле

Москва
19 августа, 17:08 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 19, августа. / ТАСС

В программе участвуют 25 улиц столицы

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Итоги эксперимента по уменьшению числа и размера дорожных знаков в Москве подведут в апреле 2018 года, после чего будет приниматься решение о необходимости его распространения на весь город. Об этом в субботу сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС об окончании срока эксперимента.

"Это произойдет в апреле", - сказал он в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Эксперимент по уменьшению числа знаков стартовал в августе на 25 улицах Москвы. На них в рамках пилотного проекта установили только дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, конец зоны регулируемой стоянки, а внутри самой зоны остались знаки, обозначающие места для инвалидов и бесплатные парковочные места у соцобъектов.

Традиционно зону парковочного пространства также сопровождают знаки 6.4 "Парковка" и 8.8 "Платные услуги". Предполагается, что подобные меры позволят сократить общее число дорожных знаков в городе на 40%.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
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