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Ликсутов: сужение проезжей части на дорогах Москвы не приведет к пробкам

Москва
19 августа, 17:28 UTC+3 ДЕР. ДВОРИКИ 19 августа., / ТАСС

По словам заммэра, убираются "пузыри", которые формально были широкой частью, но традиционно являлись очагами аварийности

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ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Сужение проезжей части в рамках программы "Моя улица" не создаст проблем для движения транспорта и не приведет к дорожным заторам. Об этом в субботу сообщил заммэра Максим Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС о том, как повлияют на обстановку в городе соответствующие изменения.

"Провозная способность улицы не уменьшилась. Мы убрали "пузыри", которые формально были широкой частью, но традиционно являлись очагами аварийности. Никаких осложнений не будет. По ряду улиц мы даже ожидаем улучшение", - отметил он в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" на Клязьме.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ТАСС сообщили, что в рамках программы на ряде улиц ширина полос сокращена с 4-5 м до 3,25 м. В частности, это произошло на Каретном ряду, на Китайгородском проезде и на Пречистенской набережной.

Также оптимизирована геометрия улиц для ликвидации "бутылочных горлышек" и снижения количества перестроений, как это произошло на Зубовском бульваре. В ЦОДД считают, что за счет ликвидации узких мест пропускная способность улиц увеличится до 25%.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" на Клязьме проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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