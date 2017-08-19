Дороги в Москве разгрузились на четверть с вводом платной парковки

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Дороги в зоне платного парковочного пространства Москвы стали свободнее на 25% с вводом оплаты за стоянку. При этом скорость автомобилей увеличилась на 13%, говорится в материалах департамента транспорта Москвы, подготовленных к Всероссийскому молодежному образовательному форуму "Территория смыслов на Клязьме".

"Эффект мер [от введения платной парковки] - снижение загрузки дорог в платной зоне на 25% и увеличение скорости на 13%. Снижение количества нарушений на 64%. На 78% уменьшилось количество затруднений в движении наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем выступлении на панельной сессии в рамках форума заммэра Максим Ликсутов, всего в Москве и Московской области зарегистрировано 7,2 млн автомобилей. Ежедневно по улицам передвигается 3,6 млн личных транспортных средств. Для комфортного передвижения ежедневно должно выезжать, как минимум, на 550 тыс. машин меньше, считает заммэра.

"Мягкие" ограничительные меры

Заммэра считает "мягкими" действующие меры для сдерживания числа автотранспорта, действующие в Москве. Кроме платной парковки такой мерой также считается эвакуация припаркованных с нарушениями машин.

Так, по его словам, в Афинах, Сан-Паулу, Мехико, Пекине, Гонконге и Шанхае есть ограничение въезда в центр города в зависимости от последней цифры регистрационного номера автомобиля или экологического класса.

В Пекине, Шанхае, Гонконге, Токио и Сингапуре необходимо обязательное наличие оплаченного парковочного места в радиусе не более 2 км от дома. Также в указанных странах действует лимит на регистрацию новых автомобилей (до 150 тыс. в год).

В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа.

В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".