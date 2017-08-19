Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Четыре крупнейших заповедника и парка отдыха Москвы придется закрыть и заасфальтировать, чтобы сделать из них проезжую часть, удовлетворив, таким образом, потребности горожан в свободном передвижении на личном транспорте. Такое мнение в субботу высказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Для комфортного передвижения всех личных автомобилей на уровне Сингапура необходимо заасфальтировать площадь, равную Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам вместе взятым", - отметил он, выступая на панельной сессии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
По словам Ликсутова, всего в Москве и Московской области на сегодняшний день зарегистрировано 7,2 млн автомобилей. Ежедневно по улицам города передвигается 3,6 млн личных транспортных средств. Для комфортного передвижения ежедневно должно выезжать, как минимум, на 550 тыс. машин меньше, считает заммэра.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа.
В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".