В Москве до 21 августа ограничат движение в связи с работами в строящемся парке "Зарядье"

"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 21:54
В Нижегородской области открыли звезду в честь полета экипажа Чкалова через Северный полюсОбщество 19 августа, 21:49
"Арсенал" проиграл "Сток Сити" во втором туре чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 21:30
Минкультуры окажет финансовую поддержку фильму Сергея Саркисова "На Париж"Культура 19 августа, 20:53
Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" АнкареМеждународная панорама 19 августа, 20:40
Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 19 августа, 20:34
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под КалининградомОбщество 19 августа, 20:26
Баринов считает удаление Самедова ключевым моментом матча "Спартак" - "Локомотив"Спорт 19 августа, 20:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с работами по созданию парковой зоны "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.
Там уточнили, что с 23:00 19 августа до 09:00 20 августа, а также с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа будет закрыт проезд по Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда.
Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью. Там создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.
В парке появятся филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
Открытие парка "Зарядье" запланировано на сентябрь 2017 года. Оно будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.