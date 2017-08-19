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В Москве до 21 августа ограничат движение в связи с работами в строящемся парке "Зарядье"

Москва
19 августа, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Открытие парка запланировано на сентябрь 2017 года, оно будет приурочено к 870-летию столицы

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с работами по созданию парковой зоны "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

Там уточнили, что с 23:00 19 августа до 09:00 20 августа, а также с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа будет закрыт проезд по Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда.

Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью. Там создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

В парке появятся филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Открытие парка "Зарядье" запланировано на сентябрь 2017 года. Оно будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.

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