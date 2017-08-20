Солнечно и до 32 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Солнечная, жаркая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 32 градусов.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 30-32 градуса, по области будет от 27-32 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти, 3-8 м/с.

В понедельник антициклон продолжит удерживать тепло в столичном регионе. Ночью столбики термометров покажут в Москве 16-18 (в центре до 20-22 градусов), в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 29-31 градуса, по области - 27-32 градуса. Ветер юго- восточный и южный, 3-8 м/с.