Солнечно и до 32 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Солнечная, жаркая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 32 градусов.
"Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 30-32 градуса, по области будет от 27-32 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти, 3-8 м/с.
В понедельник антициклон продолжит удерживать тепло в столичном регионе. Ночью столбики термометров покажут в Москве 16-18 (в центре до 20-22 градусов), в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 29-31 градуса, по области - 27-32 градуса. Ветер юго- восточный и южный, 3-8 м/с.