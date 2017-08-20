Спасатели достали из воды мужчину, прыгнувшего с Борисовского моста в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/ Спасатели достали из воды нетрезвого мужчину, прыгнувшего с Борисовского моста, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"В 13:49 мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с Борисовского моста", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, мужчина был поднят на борт катера, доставлен на берег и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Мост через Борисовские пруды является частью Каширского шоссе.