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Спасатели достали из воды мужчину, прыгнувшего с Борисовского моста в Москве

Москва
20 августа, 14:48 UTC+3 МОСКВА

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/ Спасатели достали из воды нетрезвого мужчину, прыгнувшего с Борисовского моста, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"В 13:49 мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с Борисовского моста", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, мужчина был поднят на борт катера, доставлен на берег и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Мост через Борисовские пруды является частью Каширского шоссе.

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