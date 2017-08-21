Москвичи в день российского триколора соберут флаг из больших пазлов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московские парки ко Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа, подготовили для жителей и гостей столицы специальную развлекательную программу. Посетителям предложат собрать российский флаг из больших пазлов, пройти мастер-классы по духовным практикам и принять участие в различных флешмобах, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа.

В Парке Победы праздник начнут отмечать уже с 10 утра. Все желающие смогут принять участие в создании российского триколора, оставляя следы рук на специально подготовленном полотне. В это же время будет работать интерактивная площадка "Гигантский пазл", где участники должны будут собрать российский флаг из больших кусков мозаики.

Сотрудники Парка Горького проведут лекции об использовании флагов в истории России. А в Лианозовском парке сделают упор на спортивные мероприятия: гостей обучат йоге, цигуну и скандинавской ходьбе.

Закрытие смены и живопись

"Единая Россия" в этот же день на Поклонной горе отметит завершение третьей в этом году "Московской смены" - бесплатной программы на время летних каникул для столичных школьников. Для гостей праздника выступят артисты детского музыкального театра "Домисолька", и будут доступны различные детские мастер-классы.

"Московская смена" была инициирована единороссами в 2017 году на 266 городских площадках. Для детей под присмотром педагогов организуются ознакомительные экскурсии, спортивные состязания и различные обучающие уроки.

Сотрудники библиотеки имени А. П. Боголюбова совместно с объединением многодетных семей Москвы подготовили уличный флешмоб, где каждый желающий сможет нарисовать свою часть композиции в рамках открытого массового пленэра "Флаг России - Флаг Родины любимой!".

Кроме того, на празднике выберут лучший репортаж из социальных сетей гостей, посетивших мероприятие. Он будет включен в официальный пост-релиз и размещен на официальных сайтах организаторов.

Обмен книгами и стихами

Также столичные власти подготовили для москвичей необычную акцию по обмену книгами об истории России. Так, на Привокзальной площади в Зеленограде 22 августа с 08:00 до 11:00 мск пройдет выездная акция "Книга в дорогу".

На площади разместят художественно оформленный холодильник ЗИЛ 1950-х годов. Стеклянные полки внутри заменят на деревянные, а сам холодильник обклеят фотографиями книжных рядов и инструкциями к бук-кроссингу, то есть обмену книгами.

В Доме Н. В. Гоголя на Никитском бульваре 22 августа с 18:30 мск можно будет зачитать свои собственные произведения в открытый микрофон и научиться скрапбукингу и айрис-фолдингу (техника складывания полос цветной бумаги в виде закручивающейся спирали) в цветах российского флага.