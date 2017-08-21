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Приставы стали чаще штрафовать за нарушение порядка в московских судах

Москва
21 августа, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

В первом полугодии приставы возбудили 336 об административных правонарушениях

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московские судебные приставы стали чаще штрафовать нарушителей порядка в столичных судах. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

Интервью

Сергей Замородских

Главный судебный пристав Москвы: за полгода москвичи задолжали по штрафам 24 млрд рублей

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В первом полугодии приставы возбудили 336 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.3 КоАП РФ - "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов", что на 124 дела больше, чем в первом полугодии прошлого года. Вместе с тем, как отметил Замородских, речь не идет о том, что нарушений стало больше.

"Я бы сказал, количество таких фактов уменьшается. Может, мы стали работать активнее, не прощать тем, кто позволяет себе вести в суде недостойным образом, - отметил он. - Граждане все меньше начинают материться в судах".

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