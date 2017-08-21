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Москвичи чаще всего попадают в число должников из-за штрафов

Москва
21 августа, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

В первом полугодии в производстве приставов находилось взыскание почти 5 млн штрафов на 23,7 млрд рублей, уточнил главный судебный пристав столицы Сергей Замородских

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жители столицы чаще всего попадают в число должников из-за штрафов. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве - главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

"Традиционно больше всего долгов у жителей Москвы по административным штрафам", - сообщил он. В первом полугодии в производстве судебных приставов столицы находилось взыскание почти 5 млн штрафов на 23,7 млрд рублей.

Интервью

Сергей Замородских

Главный судебный пристав Москвы: за полгода москвичи задолжали по штрафам 24 млрд рублей

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При этом, по его словам, поступление документов по взысканию штрафов, наложенных уполномоченными органами, прежде всего ГИБДД, остается высоким - за полугодие приставы получили 2,6 млн таких документов. Кроме того, сообщил он, на 31% выросло и число поступивших документов по взысканию штрафов, наложенных судами (на 47 тыс. больше).

Благодаря мерам воздействия на должников, в том числе угрозе ограничения выезда за рубеж, по административным штрафам взыскано 2,8 млрд рублей - на 1,3 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Долги по кредитам

В меньшей степени, по его словам, для москвичей актуальна тема долгов по кредитам. "В первом полугодии текущего года наблюдается тенденция увеличения поступления исполнительных документов о взыскании задолженностей в пользу кредитных учреждений - почти 42 тыс., что на 13 тыс. документов больше, чем год назад", - сообщил Замородских.

"При этом нельзя сказать, что число таких производств огромно и москвичи перестали платить по кредитным обязательствам. Люди платят, в том числе этому способствуют и меры понуждения", - добавил он.

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