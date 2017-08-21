Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) против часовой стрелки временно приостановлено из-за незапланированной остановки одного из составов. Об этом сообщается в понедельник в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В настоящее время приостановлено движение "Ласточек" против часовой стрелки (по внешнему кругу). Это связано с незапланированной остановкой одного из составов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по часовой стрелке поезда курсируют по графику.