Власти Москвы просят водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за ветра и дождя

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московские власти просят водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий в столице в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Просим водителей по возможности отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом", - отметили в департаменте.

Сейчас загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов. Труднее всего проехать в сторону центра по шоссе Энтузиастов, от Главной аллеи до станции метро "Авиамоторная", по Волгоградскому проспекту, от Есенинского бульвара до Люблинской улицы, а также по Рязанскому проспекту, от улицы Вострухина до улицы Коновалова. Сложная ситуация также наблюдается на внешней стороне МКАД, от Дмитровского до Волоколамского шоссе и на внутренней стороне, от Каширского до Варшавского шоссе.

"Транспортный комплекс Москвы напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, водителей просят по возможности не парковать машины под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве в среду, 23 августа. Ожидается усиление порывов ветра до 15 м/ с.