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В Подмосковье впервые за 15 лет получили пивоваренный ячмень

Москва
23 августа, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Всего в 2017 году было засеяно около 500 га пивоваренным ячменем в Зарайском районе

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Московской области впервые за 15 лет вырастили ячмень, пригодный для пивоварения. До этого на территории региона выращивался только фуражный ячмень для производства комбикормов для скота, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Впервые примерно за 15 лет мы вырастили пивоваренный ячмень на территории региона. 1 тыс. тонн этого зерна уже законтрактована для поставки на пивоваренную компанию "Балтика", - сказал он.

Структура почв в Московской области плохо подходит для выращивания этой сельскохозяйственной культуры необходимого для пивоварения качества, пояснил Разин. "Мы не производили пивоваренный ячмень на территории региона, потому как к данному продукту существуют достаточно серьезные требования по весу зерна, по составу белка, по иным характеристикам, которые регулируются ГОСТом", - добавил он.

Всего в 2017 году было засеяно около 500 га пивоваренным ячменем в Зарайском районе, уточнил Разин. Уборка завершилась 22 августа, валовый сбор составил около 2 тыс. тонн, урожайность - 40,7 ц/га. Анализ зерна показал его соответствие требованиям отрасли, отметил министр.

По его словам, цена пивоваренного ячменя на российском рынке сейчас привлекательная. "Предприятие, которое у нас получило такой опыт, безусловно, планирует дальнейшее сотрудничество с этой культурой", - сказал Разин.

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