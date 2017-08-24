Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года

Москва
24 августа, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Сейчас на МЦК работают 31 транспортно-пересадочный узел и шесть пересадок со станций пригородных электричек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют соединить Московское центральное кольцо (МЦК) еще с четырьмя железнодорожными направлениями в 2018-2020 годах. Об этом первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов сообщил в опубликованном в четверг интервью порталу m24.

Смотрите также

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

Сейчас на МЦК работают 31 транспортно-пересадочный узел и шесть пересадок на МЦК со станций пригородных электричек. "В 2018-2020 году запланирована интеграция МЦК с еще четырьмя железнодорожными направлениями, а также с новыми станциями метрополитена, - рассказал Булатов. - Третий этап - это развитие прилегающих к ТПУ МЦК территорий. Здесь будут построены деловые и торговые центры, отели, жилые дома".

За первый год работы МЦК перевезет около 100 млн пассажиров, отметил Булатов. "Большая часть из них совершает пересадку на другой вид городского транспорта", - добавил он. Среднесуточный пассажиропоток МЦК составляет 370 тыс. человек, большинство из которых пересаживается на кольцо со станций метро. Это позволяет разгрузить московский метрополитен, которым ежедневно пользуются порядка 8,5 млн пассажиров.

1600 новых вагонов для метро

По словам Гамида Булатова, число новых вагонов в столичном метро в 2017-2020 годах увеличится вдвое.

Смотрите также

Громкость аудиосообщений на МЦК снизили на четверть

Новые площадки для музыкантов открыли в московском метро и МЦК

Объем перевозок по МЦК за год превысит запланированный на 10 млн

"С 2010 по 2016 годы Московский метрополитен закупил более 1600 новых вагонов. Это больше чем Лондонский и Нью- Йоркский метрополитены вместе взятые. Это масштабная программа обновления подвижного состава метрополитена, которую реализует правительство Москвы. И еще столько же вагонов будет закуплено в 2017-2020 годах", - рассказал он, добавив, что на сегодняшний день доля новых метропоездов составляет около 40%.

На 3-4 градуса прохладнее

Для поддержания комфортной температуры в летний период двери вестибюлей на 117 станциях оставляют открытыми в часы работы метро, сообщил Булатов. "В наиболее жаркие дни мы будем оставлять двери открытыми круглосуточно, для этого будет организовано дежурство работников полиции при входе на станции. Это позволяет снизить показатели термометра в среднем на 3-4 градуса", - добавил он.

Кроме того, если специальные датчики фиксируют превышение температурной нормы (28 градусов по Цельсию) более 1,5 часов подряд, пассажирам метро и МЦК раздают бутилированную воду. "Так, уже в этом августе с приходом жаркой погоды раздача воды была организована на ряде станций МЦК: Дубровке, Андроновке, Автозаводской и других. На подземных станциях метрополитена превышения температуры зафиксировано не было", - рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФ
4
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
7
Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама