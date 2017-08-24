В Москве за сутки выпало до трети месячной нормы осадков

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт принес в Москву за последние сутки почти треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.
"На главной метеостанции города на ВДНХ с вечера среды до утра четверга выпало 22 мм осадков, что составляет 28,5% августовской нормы, которая равна 77 мм", - отметил представитель метеослужбы. Основная часть осадков пришлась на минувшую ночь.
На Балчуге, по предварительным расчетам, выпало более 25 мм осадков. В Тушине основной удар стихии пришелся на вечер среды, когда выпало 34 мм осадков.
Как отмечают синоптики, в четверг в столичном регионе вновь ожидается дождливая погода.